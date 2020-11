M. Paganin: “Scambio Isco-Eriksen? Dipende da Conte. Stasera mi aspetto un’Inter tattica”

Intervenuto nel corso del pomeriggio sulle frequenze di TMW Radio, l’ex difensore interista Massimo Paganin si è trovato a commentare un’indiscrezione di mercato che riguarda i due club che questa sera si giocano una grossa fetta del loro percorso in Champions League, vale a dire l’Inter e il Real Madrid. L’ex centrale nerazzurro, dopo aver espresso il suo giudizio sui possibili temi tattici dell’incontro di San Siro, in merito allo scambio tra Eriksen e Isco ha riposto tutta la responsabilità nelle mani di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

Inter-Real Madrid, Conte l’ha definita partita senza scampo per i suoi. E’ la partita che ci potrà dire qualcosa sul futuro del tecnico?

“E’ una partita importante sì ma non credo determini il futuro di Conte. ha vinto tre Champions consecutive il Real, è la sua Coppa. Mancano però dei giocatori essenziali come Benzema e Sergio Ramos. Manca una prima punto di riferimento e potrebbe essere un vantaggio per l’Inter. E poi concede molto in fase difensiva. Mancando uno come Ramos può essere un’occasione. Sarà una partita tattica per l’Inter, mentre il Real vorrà giocarsela e concederà molto. Credo che la partita col Parma è alle spalle. Qui l’atteggiamento sarà diverso, perché è la partita che ti porta a farlo”.

Isco-Eriksen, scambio che s’ha da fare?

“Dipende da cosa vuole Conte. Se vuole una mezzala offensiva stile Barella, logico che lo scambio avrebbe poco senso. Isco piace molto ma è trequartista puro e non credo abbia le caratteristiche giuste per il gioco di Conte”.

