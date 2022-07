Lugano-Inter 1-4, le PAGELLE: Lautaro subito doppietta, Asllani impressiona

Le valutazioni dei nerazzurri in campo

Alessio Murgida

HANDANOVIC 7 - Fa due grandi parate, assolutamente per niente facili. Capitano già sugli scudi. (45' ONANA 6 - Buon lancio con i piedi sul 4-0 nerazzurro. Per il resto non viene praticamente mai impegnato. Poteva fare meglio sul gol del Lugano con un'uscita che invece non ci è stata. Ma si tratta di un'amichevole ed è arrivato da una settimana: il tempo dei giudizi finali non è certamente questo.)

D'AMBROSIO 6,5 - Lo segna lui il primo gol della nuova Inter 2022/2023: un colpo di testa in mezzo all'area di rigore. (76' HOTI S.V.)

FONTANAROSA 6 - Niente male il ragazzo classe 2003, (76' SOTTINI S.V.)

DARMIAN 6 - Non gioca nel suo ruolo naturale ma non sfigura per nulla. Solo una piccola indecisione in area di rigore sul gol del Lugano. (88' SILVESTRO S.V.)

BELLANOVA 6,5 - Tra i più attivi e ricercati nel primo tempo. Viene lanciato spesso in profondità, Raoul già molto in palla. (45' LAZARO 6 - Si impegna molto, anche per mettersi in mostra sul mercato probabilmente.)

AGOUME 6 - Un po' macchinoso in mezzo al campo, non si mette in particolare mostra. Potrebbe comunque essere un elemento prezioso per la rosa di Inzaghi, salvo cessioni in prestito. (88' V. CARBONI S.V.)

ASLLANI 7,5 - Subito assist per il giovane centrocampista, su calcio d'angolo: una specialità della casa. Fa il Brozovic in tutto e per tutto: tocca tanti palloni, occupa la stessa posizione del croato e verticalizza velocemente (e spesso molto bene). (88' SANGALLI S.V.)

GOSENS 6 - Buona prova di Robin, cercato comunque meno di Bellanova. Con un colpo di testa va vicino al gol nel primo tempo. (66' ZANOTTI S.V.)

MKHITARYAN 6 - Viene schierato come mezz'ala destra, non come trequartista. Qualche buon pallone ma niente di più: l'armeno deve ancora entrare in condizione. (45' CORREA 7 - Che gol del Tucu Correa: tunnel e tiro a incrociare molto preciso.)

LAUTARO 7,5 - Lauti ne approfitta e fa gol su errore del portiere. Si ripete con un'altra rete nel secondo tempo: il Toro c'è. (76' SALCEDO S.V.)

LUKAKU 6 - La LuLa torna a essere realtà in campo. Big Rom deve ancora carburare ma ha già offerto nuove soluzioni all'Inter, come la palla lunga: opzione cercata più volte dai nerazzurri. E l'intesa con Lautaro sembra essere sempre la stessa. (66' CASADEI S.V.)