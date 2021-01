LIVE – Segui le PAGELLE di Roma-Inter in diretta su PassioneInter!

Per l’Inter di Antonio Conte è arrivato il momento della verità: quest’oggi i nerazzurri sono di scena contro la Roma all’Olimpico per il primo dei due scontri diretti consecutivi, nella giornata che precede la super-sfida con la Juventus. L’obiettivo è quello di rialzare la testa, dopo il doloroso ko maturato a Genova con la Sampdoria. Ecco qui di seguito, come di consueto, le pagelle della gara curate da PassioneInter, mentre sui nostri canali di YouTube e Twitch vi offriamo la live reaction della gara.

Le PAGELLE di Roma-Inter 1-2

HANDANOVIC 5.5

SKRINIAR 7

DE VRIJ 6

BASTONI 5.5

HAKIMI 6.5

BARELLA 5.5

BROZOVIC 7

VIDAL 6.5

DARMIAN 6

→YOUNG 6.5

LUKAKU 6.5

LAUTARO 6

