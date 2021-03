Quella di ieri non è stata una partita come le altre per Antonio Conte. Il tecnico salentino ha infatti sfidato, in occasione di Parma-Inter, Roberto D’Aversa: i due, grandi amici fuori dal campo, sono stati avversari per soli 90 minuti.

Dopo essersi complimentato nel post partita, Antonio Conte ha voluto omaggiare il tecnico del Parma anche sui social: “Avversari sul campo ma Grandi Amici nella vita. In bocca al lupo di cuore Roberto per il resto del campionato”.