Parma-Inter, Conte si intrattiene con Pellè al termine dei 90 minuti. E quel retroscena di mercato…

L’Inter ottiene una vittoria molto preziosa in casa del Parma. Una doppietta di Alexis Sanchez regala tre punti importanti ad Antonio Conte, che ora guida in testa a +6 dal Milan. Tra gli avversari, al minuto 85′ è entrato in campo una vecchia conoscenza del tecnico leccese, ossia Graziano Pellè. L’attaccante è stato vicino proprio ai nerazzurri nella sessione di mercato invernale e poteva essere un’opzione concreta in ottica quarta punta.

Al termine dei 90 minuti, Conte e Pellè si sono intrattenuti a parlare a bordo campo. Sorrisi e abbracci tra i due, a conferma dell’ottimo rapporto che li lega. L’attaccante era un titolarissimo della Nazionale negli Europei del 2016, quando l’attuale allenatore dell’Inter sedeva sulla panchina dell’Italia. Durante le qualificazioni è stato il miglior marcatore azzurro, con 3 reti realizzate.

VOTA IL MIGLIORE IN CAMPO DI PARMA-INTER>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi