Parma-Inter, Skriniar (Sky): “Lo Scudetto dipende da noi. Da qui in poi saranno 13 finali, dobbiamo restare uniti”

L’Inter batte 2-1 il Parma al Tardini e vola a +6 dal Milan secondo il classifica. La doppietta di Alexis Sanchez ha permesso ai nerazzurri di arrivare a una vittoria importantissima in chiave Scudetto. La squadra di Antonio Conte, dopo un primo tempo non dei migliori, ha messo in mostra una prestazione solida e incisiva e ha saputo soffrire per portare a casa il risultato. Nel post partita Milan Skriniar ha parlato ai microfoni di Sky analizzando la partita.

“Sanchez è stato il migliore in campo. Era un match molto difficile come ci ha detto il mister prima della partita. Il Parma ci ha creato sempre problemi ed era importante affrontarla nel modo giusto e quando abbiamo segnato il secondo gol eravamo più tranquilli. Sappiamo che lo scudetto dipende da noi, dobbiamo restare uniti e preparare le partite nel modo giusto. Ora pensiamo alla partita di lunedì contro l’Atalanta. Stiamo lavorando bene con tutto il reparto difensivo ma ci aiutano anche i quinti e i centrocampisti, difendiamo e attacchiamo tutti insieme. Sul gol preso si poteva fare meglio, potevo rallentare l’uscita ma l’importante aver preso i tre punti. Siamo sulla strada giusta per lo scudetto, ora dipende tutto da noi, saranno 13 finali e dobbiamo continuare su questa strada“.

