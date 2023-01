Pastorello: “De Vrij? Colloqui distesi, ma lui guarda anche all’estero. Acerbi? Sono fiducioso”

DE VRIJ -"È in scadenza di contratto come sanno tutti. Ci sono dei colloqui in corso con la società, molto positivi e distesi. Ci hanno fatto sapere che sarebbe di loro gradimento continuare il rapporto. A De Vrij non dispiacerebbe valutare delle situazioni, soprattutto in Spagna. Adesso non so cosa succederà con Skriniar, però sicuramente è una situazione che stiamo guardando con attenzione, perché l'Inter merita assoluto rispetto in tal senso. Però, siamo rimasti d'accordo con la società che intorno a febbraio dovremo comunicare le nostre decisioni"