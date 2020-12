Perisic non ha convinto: la sua cessione è più vicina

Perisic e Conte, questo matrimonio non s’ha proprio da fare: dopo il prestito dello scorso anno al Bayern Monaco e il ritorno a Milano quest’estate, le strade del croato e dei nerazzurri potrebbero dividersi nuovamente, questa volta definitivamente.

Contro il Cagliari il croato è incorso nell’ennesima prova anonima convincendo di fatto il tecnico a lasciarlo partire: quest’anno Perisic ha timbrato il cartellino soltanto due volte, una in campionato contro il Parma e una in Champions League a Madrid. Marotta valuta l’esterno non meno di 15 milioni, ma è l’elevato ingaggio a scoraggiare molti acquirenti.

Conte si è deciso ed è irremovibile: sulla sinistra rimarrà Young con in caso l’opzione di schierare più alto Kolarov o spostare Darmian. Perisic non si sposa con il suo 3-5-2 e non trova sbocchi in nessuna posizione. L’allenatore salentino ci ha provato più volte, ma ora la sua pazienza è finita.

