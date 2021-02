Da “non adatto” ad arma in più nel 3-5-2: Perisic si è ripreso l’Inter. Ora Conte chiede l’ultimo sforzo

La prestazione fornita contro la Lazio in campionato ha certificato a pieno la duttilità di Ivan Perisic per l’Inter di Antonio Conte. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il croato ora può essere considerato un vero e proprio esterno “totale”.

Propositivo in avanti, attento in fase difensiva. Una manna dal cielo per il 3-5-2 contiano. Il tecnico nerazzurro lo ha aspettato, Perisic si è messo duramente al lavoro per entrare nel meccanismo, dopo aver fatto il Triplete con il Bayern Monaco.

I risultati ora si vedono e Perisic è diventato ora un’arma in più per l’Inter. Lo stesso Conte è passato dal considerarlo “non adatto al suo 3-5-2”, ad elogiarlo nel post partita della sfida contro la Lazio, dopo aver finalmente trovato un alter ego di Hakimi sulla fascia sinistra. Il paragone con l’Eto’o Mourinhano è nobile, ora il tecnico nerazzurro si aspetta più assist e gol in fase offensiva.

