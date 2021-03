Pioli corregge il tiro: “Italiane in Europa? Inter e Roma hanno fatto bene nella scorsa stagione”

“L’Inter è andata fortissimo dopo l’esclusione dall’Europa, ma noi non ci guardiamo né davanti né dietro e pensiamo a mettere in campo prestazioni migliori di quella di stasera. L’obiettivo è quello di fare più punti possibili”. Pochi giorni fa, Stefano Pioli con queste dichiarazioni subito dopo la sconfitta con il Napoli aveva chiaramente suscitato diverse polemiche. Il tecnico del Milan, infatti, aveva dato l’impressione di voler giustificare il momento negativo che sta vivendo la sua squadra, tirando in ballo l’Inter di Antonio Conte in più passaggi della sua intervista post-partita.

Quest’oggi, in occasione della conferenza stampa della vigilia per la sfida contro il Manchester United, lo stesso Pioli ha leggermente corretto il tiro, evidenziando che nella passata stagione la stessa Inter riuscì a fare un percorso brillante anche in Europa League. Le sue parole: “Italiane che perdono punti in Europa? Gli ultimi risultati dicono questo, anche se l’anno scorso Inter e Roma hanno fatto bene fine alla fine. In Europa si gioca con più ritmo e qualità, noi abbiamo giocato a Manchester con ritmo e qualità su un manto erboso perfetto, mentre in Italia è difficile trovare campi del genere. Siamo un po’ indietro su tutto, in Italia dobbiamo migliorare un po’ in tutti i settori”.

