Podolski torna sull’Inter: “Non una bella scelta, ma la rifarei. Mi è stata utile”

Lukas Podolski, leggenda del Colonia che ha vissuto anche una brevissima parentesi all’Inter nel 2015, con 16 presenze ed un solo goal, è tornato a parlare della sua travagliata permanenza in maglia nerazzurra.

Podolski, ai microfoni del podcast tedesco Einfach mal Luppen, ha dichiarato: “Ci sono esperienze che ti servono da lezione, che ti fanno imparare. Quella all’Inter è una di queste. Lì ho capito che andare in una squadra a metà stagione non è mai un buon passo, perché tutto deve andare bene e funzionare subito. Un prestito così non ti serve a nulla e l’ho capito in quel frangente”.

“Mi è stato utile per il prosieguo della carriera, per capire meglio come comportarmi. Ma comunque è stata un’esperienza che rifarei: viaggi, fai esperienza, conosci persone nuove, vedi città che non conoscevi. Fu una grande esperienza di vita”.

