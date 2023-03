Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset e Sky Sport per celebrare il passaggio del turno in Champions League dei nerazzurri, al termine del pareggio contro il Porto.

Ecco le sue parole:

Mediaset

“Un duro lavoro e sacrifici per il club che si sono poi riflessi nei traguardi raggiunti dal gruppo in questi anni. Siamo molto felici di essere tra le migliori d’Europa e riportare l’Inter dove dovrebbe sempre essere. Ora ogni squadra sarà un grande club da affrontare. Il nostro obiettivo è di competere sempre ad alto livello e questo è il risultato migliore possibile”

Sky Sport

“Ogni stagione è il nostro obiettivo arrivare fino alla fine. Dopo 7 anni di lavoro c’è tanta emozione per il risultato. Vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione. Futuro? Ogni competizione vogliamo giocarla fino alla fine. Come Inter, il palcoscenico internazionale è quello che ci compete. Giocare fino alla fine vuol dire portare più trofei nella bacheca del nostro club. Derby ai quarti? Qualsiasi squadra è forte a questo punto, ma in questi anni il derby di Milano mi ha dato le emozioni più grandi e quindi mi piacerebbe giocare contro il Milan”