PRIMAVERA – Inter-Spal 0-0: un pareggio che non muove la classifica

Pareggio deludente per l’Inter di Armando Madonna che non riesce ad andare oltre il pareggio contro la Spal. Formazione nerazzurra che inizia e chiude bene l’incontro, lasciando però la fase centrale nelle mani degli avversari, rischiando più volte di passare in svantaggio. Da segnalare alcuni interventi decisivi del giovane Filip Stankovic che tiene a galla i suoi compagni in un paio di circostanze. La formazione Primavera dell’Inter ottiene così un punto in classifica che le permette di consolidare il terzo posto, senza poter accorciare su Sampdoria e Roma.

INTER: 1 Stankovic; 2 Zanotti (24′ st Moretti A. 14), 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni (40′ st Dimarco 15); 8 Casadei, 6 Sangalli, 7 Squizzato; 10 Mirarchi (1′ st Wieser 16); 9 Fonseca (1′ st Bonfanti 19), 11 Satriano (43′ st Akhalaia 22)

A disposizione: 12 Rovida, 21 Botis, 13 Tonoli, 17 Lindkvist, 18 Iliev, 20 Goffi

Allenatore: Armando Madonna

SPAL: 1 Galeotti, 2 Savona, 3 Yabre, 4 Peda, 5 Owolabi Belewu, 6 Simonetta, 7 Attys (41′ st Colyn 20), 8 Ellertsson, 9 Piht, 10 Carra (1′ st Seck 21), 11 Cuellar (1′ st Moro 24)

A disposizione: 12 Wozniak, 13 Alcides, 14 Borsoi, 15 Csinger, 16 Raitanen, 17 Semprini, 18 Zanchetta, 19 Campagna, 23 Pinotti

Allenatore: Giuseppe Scurto

Ammoniti:

Recupero: 0′ – 3′

Arbitro: Mario Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Allocco – Filip

