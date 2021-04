Serie A, Milan-Sampdoria 1-1: Hauge risponde a Quagliarella. La classifica aggiornata

Riparte la Serie A dopo la sosta per le nazionali e arriva già la prima grande sorpresa. Nel match d’apertura di questa 29esima giornata, infatti, il Milan di Stefano Pioli impatta in casa contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Nonostante il cartellino rosso ricevuto da Adrien Silva al 59′, infatti, i rossoneri non sono riusciti a spuntarla nella sfida contro i doriani, passati in vantaggio grazie ad un’altra perla – l’ennesima – di Fabio Quagliarella. Il bomber ha ricevuto sulla trequarti dopo un errore in fase di impostazione di Theo Hernandez e, avendo notato Donnarumma troppo fuori dai pali, ha sfoderato un pallonetto di prima che si è insaccato in rete. All’87esimo, però, ecco il pareggio di Hauge con un tiro a giro, a coronamento di un bel contropiede nato da un passaggio sbagliato da Keita.

In attesa di tutte le altre gare, in particolare quelle di Juventus e Inter, il Milan rischia quindi di perdere terreno: ecco qui di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo questo risultato.

