Dall’Inghilterra – Rottura Solskjaer-Bailly, si inserisce l’Inter: nuovo rinforzo per Conte?

Mentre l’Inter si prepara a rientrare in campo e a vivere il rush finale di stagione nel tentativo di laurearsi campione d’Italia, inizia a muoversi qualcosa anche in tema mercato. Una notizia importante, infatti, rimbalza dall’Inghilterra, in particolare dal Daily Record: l’Inter si sarebbe fiondata su Eric Bailly del Manchester United. Difensore centrale, classe 1994 e in scadenza di contratto nel giugno del 2022: un’operazione che, scrivono oltremanica, potrebbe costare circa 20 milioni di euro di cartellino.

L’assist per i nerazzurri arriverebbe da una vicenda interna in casa Red Devils: Bailly avrebbe infatti litigato con l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer, a causa di alcune scelte tecniche del mister che non sarebbero andate giù al difensore. Victor Lindelof sembra averlo superato definitivamente nelle gerarchie, ed il pesantissimo acquisto di Harry Maguire, arrivato due estati fa per 87 milioni di euro, non lo aiuta a ritagliarsi ulteriore spazio. Stando al Daily Record, quindi, la pista Inter potrebbe essere quella ideale per rilanciarlo in una squadra in grande ripresa dopo anni di difficoltà.

