26 Dicembre 2025
Probabili formazioni Atalanta-Inter: la scelta su Calhanoglu
Le possibili scelte di Palladino e Chivu
Tutto pronto per un nuovo turno di campionato per l’Inter di Cristian Chivu, chiamata ad una trasferta sulla carta molto complicata contro l‘Atalanta. Per i nerazzurri si tratta del primo match dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana, un’occasione dunque per risollevare subito il morale e chiudere ancora da capolista questo 2025 (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE ATALANTA-INTER).
Di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Inter:
28 Dicembre 2025 – 20:45
New Balance Arena, Bergamo
Atalanta 3-4-3
Formazione29 – Carnesecchi 42 – Scalvini 4 – Hien 23 – Kolasinac 77 – Zappacosta 15 – De Roon 13 – Ederson 47 – Bernasconi 17 – De Ketelaere 9 – Scamacca 59 – Zalewski Raffaele Palladino
Panchina
57 Sportiello, 31 Rossi, 69 Ahanor, 40 Obric, 44 Brescianini, 70 Maldini, 8 Pasalic, 6 Musah, 10 Samardzic, 90 Krstovic, 7 Sulemana
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Bakker, Bellanova,, Djimsiti, Kossounou, Lookman
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 8 Sucic, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 94 P.Esposito, 60 Taho, 46 Cinquegrano, 43 Cocchi
Ballottaggi
Luis Henrique-Diouf 60-40%, Mkhitaryan-Sucic 55-45%.
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Acerbi, Darmian, Dumfries, Bonny
diffidati
Nessuno
Arbitro: La Penna
Assistenti: Berti – Perrotti
Quarto Uomo: Rapuano
Var: Abisso AVar: Manganiello