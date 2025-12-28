Stankovic infiamma il mercato tra recompra e sirene estere

Il gol realizzato con la maglia del Bruges nell’ultimo turno di campionato contro il Genk, ha riportato l’attenzione sul futuro di Aleksandar Stankovic. Il giovane centrocampista ex Inter, attualmente in Belgio, è seguito con interesse da diversi club europei.

Come ricordato dal Corriere dello Sport, l’Inter ha comunque in mano le carte per decidere il destino del talento classe 2005. I nerazzurri si sono infatti riservati il diritto di recompra: 23 milioni di euro per la prossima estate, oppure 25 milioni per quella successiva. Una formula che garantisce alla società di poter riportare a Milano il figlio d’arte quando lo riterrà opportuno.

La situazione però non è priva di insidie. Il ragazzo ha attirato gli sguardi di diverse società inglesi e tedesche. Sia dalla Premier League che dalla Bundesliga sono arrivati segnali di gradimento nei confronti di Stankovic, che sta dimostrando maturità e qualità nel campionato belga.

L’Inter osserva con attenzione la crescita del centrocampista, consapevole di avere una posizione privilegiata. La clausola di recompra rappresenta uno strumento importante per non perdere il controllo su un giovane promettente, che potrebbe rivelarsi un investimento prezioso per il futuro.