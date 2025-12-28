Chivu e la verità su Frattesi: un nome caldo per la fascia

Le dichiarazioni di Chivu su Frattesi hanno sollevato interrogativi nelle ultime ore. Il tecnico dell’Inter, in conferenza stampa, aveva ammesso in modo enigmatico: “Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti”. Parole che inizialmente avevano fatto pensare a possibili incomprensioni o questioni disciplinari.

Secondo la Repubblica, invece, l’omissione riguarderebbe in realtà la forma fisica del giocatore. Il bollettino di infortuni e fastidi non sarebbe stato aggiornato pubblicamente, una questione piuttosto delicata considerando che il centrocampista si trova al centro di diverse voci di mercato. L’interesse della Juventus resta concreto, ma dopo le parole dell’allenatore sono tornate a circolare anche ipotesi che lo vorrebbero in Turchia, al Fenerbahçe.

Una sua eventuale cessione permetterebbe ai nerazzurri di ottenere margini economici e spazio in rosa per operazioni in entrata più urgenti. Tra gli obiettivi figura Marco Palestra, difensore dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari. Se l’affare dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe l’ennesimo trasferimento sull’asse Milano-Bergamo, ancora attivo nonostante le tensioni estive per Lookman.