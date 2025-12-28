28 Dicembre 2025
Atalanta-Inter, formazioni UFFICIALI: sorpresa Zielinski
Le scelte di Palladino e Chivu
Lasciata alle spalle la sconfitta in Supercoppa Italiana in semifinale contro il Bologna, l’Inter torna in campionato per l’ultimo impegno del 2025 contro l’Atalanta. Una sfida parecchio delicata per la formazione di Cristian Chivu contro una squadra in salute, ma decisiva per mantenere la vetta della classifica.
Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter, diciassettesima giornata di Serie A:
28 Dicembre 2025 – 20:45
New Balance Arena, Bergamo
Atalanta 3-4-2-1
Formazione29 – Carnesecchi 19 – Djimsiti 4 – Hien 23 – Kolasinac 77 – Zappacosta 15 – De Roon 13 – Ederson 59 – Zalewski 17 – De Ketelaere 8 – Pasalic 9 – Scamacca Raffaele Palladino
Panchina
31 Rossi, 57 Sportiello, 6 Musah, 7 Sulemana, 10 Samardzic, 42 Scalvini, 43 Comi, 44 Brescianini, 47 Bernasconi, 69 Ahanor, 70 Maldini, 90 Krstovic.
Ballottaggi
Djimsiti-Scalvini 60-40%, Pasalic-Sulemana 55-45%, Zalewski- Bernasconi 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 23 – Barella 20 – Calhanoglu 7 – Zielinski 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 9 Thuram Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 8 Sucic, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 47 Spinaccè, 50 Cinquegrano, 94 Esposito
Ballottaggi
Luis Henrique- Diouf 70-30%, Mkhitaryan-Zielinski 55-45%, Bisseck-De Vrij 70-30%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Palacios, Acerbi, Darmian, Dumfries, Bonny
diffidati
Nessuno
Arbitro: La Penna
Assistenti: Berti – Perrotti
Quarto Uomo: Rapuano
Var: Abisso AVar: Manganiello