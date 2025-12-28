Marotta: “Parleremo con Frattesi. Conte? Napoli favorito”

In occasione dell’ultima partita del 2025, il presidente dell’Inter Beppe Marotta è sembrato particolarmente carico. Nel pre-partita del posticipo di questa sera in casa dell’Atalanta, il numero uno nerazzurro ha parlato non solo di mercato in entrata e uscita, ma ha pure risposto alle provocazioni di Conte. Queste le sue parole:

2025 – “Anno positivo per i tifosi? Sono contento, un atto di stima per il lavoro di tutta la società. Ha portato anche alla chiusura di un bilancio importante, ci lusinga tutti”.

PAROLE CONTE – “Questa domanda mi stuzzica, ma non voglio entrare in polemica. Conte è un bravo allenatore e comunicatore, sa distrarre l’attenzione. Io dico che il Napoli è nettamente favorito, ha investito soldi importanti. Ed è l’unica squadra delle quattro che ha l’allenatore da due anni consecutivi, noi abbiamo modificato il modello. Lotteremo tutti fino in fondo, ma il Napoli per merito è il serio candidato alla vittoria finale”.

FRATTESI – “Devo chiarire che il comportamento disciplinare di Frattesi è sempre stato esemplare, quindi quello che diceva Chivu non era riferito a questo. Chiaro che il calciatore che non gioca con continuità può pensare ad alternative, anche se non è il suo caso perché non ha manifestato la volontà di andare via. Avremo la possibilità di confrontarci con lui, non è solo un professionista serio ma anche un buon giocatore”.

PALESTRA – “Se l’Inter interverrà? Chiaro che non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Guarderemo con Ausilio e Baccin quello che il mercato potrà offrire. Palestra è dell’Atalanta, inutile avventurarci in obiettivi che non portano a nulla. Guarderemo al mercato, sapendo che è un mercato povero dove non ci sono grandi occasioni”.