CdS – Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Inter: Conte mette dentro i migliori

Il ritorno della LuLa, a centrocampo dentro tutti i titolari

Nonostante uno Scudetto già in tasca grazie alla matematica vittoria, Antonio Conte non esclude nessuno: dentro i migliori. L'Inter non fa sconti a una Juventus alla disperata ricerca di punti: la squadra di Pirlo non può e non deve sbagliare se vuole avere delle chance di entrare nelle prime quattro. In tutto questo, il tecnico leccese, lo sappiamo, non molla nulla e punta all'obiettivo dei 94 punti: ha ruotato nelle ultime due partite contro Sampdoria e Roma, ma contro la sua ex squadra non c'è turnover che tenga. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Inter, secondo il Corriere dello Sport: