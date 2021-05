CdS – Si riaccende la corsa per Nandez: in tanti lo vogliono

La valutazione del giocatore del Cagliari è di 25 milioni di euro

Naithan Nandez è sicuramente uno degli uomini copertina della grande rimonta in chiave salvezza del Cagliari . Nelle sue 30 presenze stagionali, oltre a 2 gol e 3 assist, il talento uruguayano ha messo a disposizione della squadra la sua forza. Come riporta il Corriere dello Sport, il centrocampista del Cagliari ha ritrovato la luce grazie all'arrivo di Leonardo Semplici: ora è tornato anche il suo appeal sul mercato .

Il contratto del numero 18 è in scadenza nel 2024: ha una valutazione di 25 milioni di euro e piace a molte squadre. L'Inter è molto interessata al giocatore ma ci sono anche Napoli e Roma. Non solo: anche in Oltre Manica ci sono club che apprezzano il centrocampista. In Premier League troviamo, soprattutto, Leeds United e West Ham. La fila è lunga e trattenerlo a Cagliari sarà pressoché impossibile.