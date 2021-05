Vieri (GdS): “Mi piace il calcio di Conte. Scudetto? Tutto nasce dall’anno scorso”

L'ex centravanti nerazzurro: "L'Inter deve seguire il suo DNA: adoro il suo calcio aggressivo"

Christian Vieri, ex bomber nerazzurro e della Nazionale italiana, ha parlato in vista dell'incontro tra Juventus e Inter di oggi pomeriggio alle ore 18.00 all'Allianz Stadium. L'ex centravanti ha commentato il trionfo della squadra di Antonio Conte spiegando, secondo lui, quali sono state le chiavi dello Scudetto. Queste le sue parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport: "Scudetto? Tutto nasce dall'anno scorso: l'Inter ha preso un grandissimo allenatore come Conte, costruendo una squadra devastante, a partire da Lautaro e Lukaku. La finale di Europa League dell'anno scorso è stato un grande traguardo. Da lì è partito tutto."