GdS – Conte, il faccia a faccia con Zhang può essere anticipato: intanto silenzio stampa (quasi) totale

L'incontro potrebbe avvenire addirittura prima della partita contro l'Udinese

La tanto attesa Juventus-Inter è in arrivo. Oggi pomeriggio alle ore 18.00 si giocherà all'Allianz Stadium una partita dal grandissimo significato simbolico per in nerazzurri, ma soprattutto per Antonio Conte. Gli eventi recenti tra lui e Agnelli nella gara di Coppa Italia fanno pensare a un tecnico leccese che vorrà con tutto se stesso vincere per puntare all'obiettivo dei 94 punti. Nel frattempo, come riporta La Gazzetta dello Sport, le operazioni societarie continuano: Zhang chiuderà il finanziamento in settimana e solo dopo si metterà al tavolo con l'allenatore dell'Inter.