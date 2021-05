GdS – Piano alla Buffon per Handanovic: caccia all’erede, Musso il preferito

Il capitano nerazzurro aggancerà contro la Juventus il record di 328 presenze in campionato

328 come Walter Zenga. Samir Handanovic, capitano e portiere nerazzurro, aggancerà il Deltaplano per record di presenze in campionato, grazie alla partita contro la Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il numero uno sloveno raggiungerà questo primato contro i bianconeri che, dal 2012 anno in cui arrivò all'Inter, hanno dominato la scena del calcio italiano. Destino vuole che Handa si tolga questa soddisfazione proprio contro la squadra di Andrea Pirlo. L'estremo difensore potrà addirittura superare Zenga nel numero di presenze contro l'Udinese, sua ex squadra. Le coincidenze della vita.