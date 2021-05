Accadde Oggi – 15 maggio 1966: la vittoria sulla Lazio regala all’Inter lo storico Scudetto della stella!

I nerazzurri guidati da Herrera vinsero il decimo campionato della storia davanti al Bologna

Andrea Ilari

Con l’ultimo appena conquistato, sono 19 gli Scudetti vinti nel corso della storia dell’Inter. Oggi come non mai, ancora nel pieno dei festeggiamenti per il titolo ritrovato dopo 11 anni, ogni tifoso nerazzurro è ben conscio del valore di ognuno di essi. A meno uno dallo Scudetto che varrebbe la seconda stella cucita sul petto, dopo che la prima era stata conquistata esattamente 55 anni fa.

Il 15 maggio 1966 infatti, battendo la Lazio nella penultima gara del campionato l’Inter di Herrera si aggiudica il decimo Scudetto della propria storia. Quello iconico della stella appunto. Una gara, quella con i biancocelesti complessa, sia per quanto dirà il campo, che per il momento dei nerazzurri. Gli uomini del Mago arrivarono alla sfida in un momento della stagione particolare dopo che, tra aprile e maggio, una sconfitta e due pareggi, rischiarono di complicare il cammino verso il titolo a favore del Bologna.

A S. Siro quindi, la partita è decisiva. Dopo una prima parte di primo tempo piuttosto complicato fu Luis Suarez a sbloccare il match su punizione. Al 58esimo del secondo tempo il pareggio di Renna per la Lazio. Un colpo duro, che però anziché demoralizzare l’Inter fu la scintilla necessaria per mettere in cassaforte partita e campionato. Prima Mazzola al 63’ e poi l’autogol di Governato 5 minuti dopo, propiziato da una grande azione di Suarez, misero in ghiaccio una gara, sigillata definitivamente dalla rete al minuto 89 di Domenghini prima della festa finale.

Gioia incontenibile in campo e sugli spalti. Decimo Scudetto della storia conquistato e “Grande Inter” che cucì sul petto la prima stella, un altro dei grandi traguardi conquistati dagli straordinari uomini di Helenio Herrera e del presidente Angelo Moratti.