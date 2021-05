Sky – Sanchez non recupera: non parte per Torino e salterà Juventus-Inter

Domani alle 18:00 il match

Brutte notizie per Antonio Conte in vista del match di domani pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus: Alexis Sanchez non ha recuperato dall'infortunio. L'attaccante cileno è uscito anzitempo nel match di mercoledì contro la Roma per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e - come riporta la redazione di Sky Sport - non è partito con la squadra.