Di Marzio: “Ci sono tre incedibili. Ciclo? Dipenderà da Conte, Lautaro…”

Il punto sul futuro

Ai microfoni di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto il punto: "Per l'apertura di un ciclo, che non è facile in tempi di pandemia, è indispensabile la permanenza di Antonio Conte. La sua conferma passerà inevitabilmente dal mercato, non bisognerà smantellare la squadra. Per l'anno prossimo credo che gli incedibili saranno De Vrij, Lukaku e Barella. Il belga più di Lautaro Martinez. Per il rinnovo dell'argentino prima era tutto definitivo, ora con il cambio agente bisognerà riparlare. Sta bene all'Inter, ma dipenderà se serviranno sacrifici o no".