10 Marzo 2026
Probabili formazioni Inter-Atalanta: Thuram c’è!
Le possibili scelte di Chivu e Palladino
Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter torna a San Siro da padrona di casa ospitando l’Atalanta di Palladino nella gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La Dea arriverà al Meazza reduce dall’impegno in Champions League contro il Bayern Monaco. Ecco le possibili scelte di Cristian Chivu e Raffaele Palladino:
14 Marzo 2026 – 15:00
Stadio Giuseppe Meazza
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31- Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 32 – Dimarco 22 – Mhitaryan 7 – Zielinski 23 – Barella 11 – Luis Henrique 9 – Thuram 94 – Pio Esposito
Panchina
13 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 8 Sucic, 2 Dumfries, 17 Diouf, 35 Darmian, 16 Frattesi, 53 Lavelli, 14 Bonny 31 Carlos Augusto
Ballottaggi
60% Luis Henrique-40% Dumfries, 60% Bastoni-40% Carlos Augusto
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Lautaro, Calhanoglu
diffidati
Nessuno
Atalanta 3-4-2-1
Formazione29 – Carnesecchi 69 – Ahanor 19 – Djimsiti 3 – Kossounou 16 – Bellanova 6 – Musah 8 – Pasalic 47 – Bernasconi 10 – Samardzic 7 – Sulemana 90 – Krstovic
Panchina
57 Rossi, 1 Hien, 4 Kolasinac, 23 Zappacosta, 77 Bakker, 5 De Roon, 15 Zalewski, 59 Vavassori, 45 Raspadori, 18 Scamacca, 42 Scalvini
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Ederson (da valutare), Raspadori (da valutare), De Ketelaere
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: