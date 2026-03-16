A due giorni dalla sfida contro l’Atalanta, conclusa sull’1-1 e ricca di episodi discussi, in casa Inter si attende il responso del Giudice Sportivo. La domanda è: chi siederà in panchina domenica sera contro la Fiorentina?

Chivu è stato espulso durante il pareggio firmato da Krstovic, mentre Kolarov è arrivato al contatto fisico con Djimsiti, rivolgendosi poi duramente nei confronti del direttore di gara. Le sanzioni sono ora da decifrare.

Secondo quanto riporta il Tuttosport, è difficile che Manganiello possa calcare la mano. Una volta rientrato negli spogliatoi, dove c’è stato un confronto anche con i dirigenti nerazzurri, l’arbitro è stato informato dell’errore commesso sul mancato rigore per il calcio di Scalvini a Frattesi: uno sbaglio evidente che in qualche modo giustificherebbe la rabbia della squadra.

Per il fischietto è previsto comunque uno stop. Gervasoni e De Marco, collaboratori del designatore Rocchi, entrambi presenti in tribuna a San Siro, avevano subito individuato la svista. Imperdonabile soprattutto da parte dell’arbitro, che avrebbe dovuto capire in autonomia la dinamica dell’azione e fischiare. Segnalata anche la dormita del Var Gariglio, con Chiffi assistente. Ora Manganiello verrà fermato per turnazione e dovrebbe ripartire dalla Serie B.