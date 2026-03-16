TS – Thuram, possibile offerta dall’Arabia Saudita? L’Inter riflette sul futuro

La crescita di Pio Esposito e il contestuale momento negativo di Marcus Thuram potrebbe cambiare gli equilibri in casa Inter per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’attaccante francese potrebbe ricevere un’offerta importante dal campionato saudita. Il giocatore, che il 6 agosto compirà 29 anni, si troverà presto a dover considerare quello che potrebbe essere l’ultimo contratto di rilievo della sua carriera. L’Inter, di fronte a proposte economiche significative, potrebbe sedersi al tavolo per discutere.

Il momento di Thuram non è tra i migliori. L’attaccante non trova la via del gol dall’8 febbraio, quando segnò a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Da inizio 2026 ha realizzato solo tre reti, mostrando evidenti difficoltà anche a causa dell’assenza del capitano Lautaro Martinez. Nell’ultimo match contro l’Atalanta, Marcus ha sbagliato un gol da due passi su assist di Mkhitaryan, errore definito imperdonabile dal quotidiano torinese.

Il contratto dell’attaccante scade il 30 giugno 2028 e prevede una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, cifra considerata difficile da raggiungere per eventuali acquirenti.