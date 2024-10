Promosso il cambio ruolo di Barella: “Immenso contributo”

Non sarà certo Calhanoglu, ma comincia a trovarsi sempre più a suo agio Nicolò Barella in questo nuovo ruolo davanti alla difesa. Una soluzione che per Simone Inzaghi rimane di emergenza a fronte delle assenze del centrocampista turco e di Asllani, ma che aggiunge nuove possibilità alla mediana nerazzurra.

Ieri sera contro l’Empoli, infatti, il calciatore sardo è stato preferito a Zielinski in questa posizione da play. Un ruolo in cui Barella ancora una volta ha dimostrato di sapersi adattare perfettamente, approfittando anche dei continui scambi con Mkhitaryan contro una squadra chiusa e che tendeva a concedere pochissimi spazi come quella di D’Aversa.

La partita di Barella in Empoli-Inter è stata quindi premiata dai principali quotidiani sportivi in Italia con voti ben sopra la sufficienza:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6.5 – Avvio da play, negli ultimi tempi ha dimostrato di poterlo fare, però è meglio da mezzala: 142 tocchi, un’occasione, movimento a tutto campo.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – Regista in coabitazione con Mkhitaryan. Attento in copertura, poi regala un cioccolatino a Lautaro.

TUTTOSPORT 6.5 – Serve l’assist numero 12 della carriera a Lautaro, dando anche il solito immenso contributo.

PASSIONE INTER 7 – Da regista fatica a dare geometrie fluide. Allora, tende a giocare più da mezz’ala con il passare dei minuti, scambiando molto la posizione con Mkhitaryan. E la sua partita migliora sensibilmente. Bravo a rubare palla al limite dell’area dell’Empoli e a regalare l’assist a Lautaro.