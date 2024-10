Inter in missione ad Empoli: Oaktree apre al DOPPIO colpo

E’ stato un ottimo successo quello ottenuto dall’Inter ieri sera nella complicata trasferta in casa dell’Empoli. Una partita che ha messo a dura prova i nerazzurri soprattutto nei primi 45 minuti contro una squadra che difendeva con tutti i propri effettivi in pochi metri e che non concedeva spazio alle giocate nerazzurre tra le linee.

Presenti al Castellani, i dirigenti interisti hanno avuto modo di apprezzare – oltre alla prova di forza della squadra di Simone Inzaghi – anche due osservati speciali sul mercato che benissimo stanno facendo in questa stagione.

Il primo è Mattia Viti, centrale di difesa insostituibile sino a questo momento nell’Empoli. Il classe 2002 è da diversi mesi nei radar di Marotta e Ausilio e potrebbe essere l’uomo giusto per ringiovanire la retroguardia dell’Inter. Il secondo è Jacopo Fazzini, anche ieri sera protagonista di una prova di assoluta qualità. Più nel vivo del gioco quando è stato costretto ad arretrare posizione e rinforzare il centrocampo in inferiorità numerica: un classe 2003 che in Viale della Liberazione conoscono particolarmente bene.

Entrambi rientrano perfettamente nei parametri stilati da Oaktree sul mercato dell’Inter e rappresentano delle opzioni concrete per il futuro. In virtù degli ottimi rapporti con l’Empoli, testimoniati dalle numerose operazioni effettuate negli ultimi anni, sono due profili da tenere d’occhio. Ed attenzione alla carta Sebastiano Esposito (in prestito all’Empoli con diritto di riscatto) che il club nerazzurro è pronto a giocarsi in qualsiasi momento.