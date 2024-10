Trevisani: “Vi spiego l’esultanza di Lautaro. Rigori? Sconsiglio”

Nello studio post-partita di ieri sera su Pressing, è stata commentata anche la partita giocata ieri pomeriggio e vinta dall’Inter per 0-3 in trasferta sull’Empoli. Una gara in cui a trascinare la formazione di Simone Inzaghi ci ha pensato Frattesi con una doppietta e in cui si è rivisto un ottimo Lautaro Martinez nel corso della ripresa.

Della rabbia mostrata dall’argentino in occasione della rete messa a segno al Castellani ha parlato Riccardo Trevisani: “Ha fatto vedere una voglia da determinare, ha sfiorato un gol di testa simile a quello che non ha fatto contro la Juventus, ha fatto un assist delizioso per il gol di Frattesi. Il 3-0 per lui è quasi facile, questi numeri parlano per lui. L’esultanza? Quando ci sono gol importanti a volte gli attaccanti si bloccano, probabilmente gli pesava il fatto di andare solo nella classifica dei marcatori stranieri. Oppure vuole cercare di recuperare sulla classifica cannonieri visto che è partito come un diesel. Io penso che alla fine recupererà e i suoi 18/20 gol li farà sempre”.

Sulla possibilità di tornare a calciare i rigori per incrementare il numero delle sue reti stagionali, invece, il giornalista è stato piuttosto netto in riferimento a Lautaro: “Tornare a tirare i rigori? Sconsiglio vivamente. Lui vede gli altri attaccanti più avanti in classifica e si sente di dover recuperare”.