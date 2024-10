Sabatini: “Ho un sospetto su Inzaghi. A Lautaro do un consiglio”

Intervenuto negli studi di Pressing per analizzare quanto visto in questa decima giornata di Serie A, il giornalista Sandro Sabatini ha aperto una riflessione su una gestione a suo giudizio migliorabile da parte di Simone Inzaghi. Per il giornalista, che ha commentato la vittoria di ieri dell’Inter sull’Empoli, il tecnico potrebbe tirare fuori qualcosa in più sui cambi.

Queste le sue parole: “Ho il sospetto che quello che è un suo punto di forza, cioè un grande gruppo e un grande spogliatoio, diventi un piccolo problema o anche un punto debole quando si tratta di gestire le sostituzioni con quelli più forti”.

Sull’esultanza rabbiosa di Lautaro Martinez, Sabatini ha dato invece un consiglio all’argentino: “Lui deve ricominciare a tirare i rigori. E’ come un bimbo che è caduto dalla bicicletta, se non li tira non impara mai”.