Corsa contro il tempo per l’Inter: quando tornano Acerbi e Calhanoglu

Dopo la vittoria subito ritrovata in trasferta contro l’Empoli, adesso Simone Inzaghi si aspetta buone notizie anche dall’infermeria. Carlos Augusto a parte, che il tecnico ritroverà solamente dopo la sosta di novembre, le speranze del tecnico in questo momento sono rivolte soprattutto sui rientri di Acerbi e Calhanoglu.

Lo stesso allenatore, nella conferenza stampa post-partita di ieri sera, non si è sbilanciato sulle condizioni dei due nerazzurri ed è rimasto particolarmente cauto. Secondo quanto spiegato invece questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sia Acerbi che Calhanoglu potrebbero recuperare già per la prossima sfida interna di campionato contro il Venezia, in programma domenica 3 settembre alle 20.45.

I prossimi due allenamenti risulteranno decisivi, per Simone Inzaghi sarà senz’altro una corsa contro il tempo per portarli quantomeno in panchina. L’obiettivo, dunque, è quello di riaverli al meglio per gli ultimi due complicati impegni di questo ciclo contro Arsenal e Napoli.