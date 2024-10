L’Inter è riuscita a trionfare in casa dell’Empoli su un campo non facile e nonostante un paio di assenze pesanti che da un po’ di partite gravano sulla rosa nerazzurra. Calhanoglu e Acerbi, infatti, non erano convocati per infortunio nella gara del Castellani. E sul loro ritorno in campo si è espresso Simone Inzaghi.

Il tecnico, infatti, è intervenuto sulla questione nella conferenza stampa post-partita, invitando alla calma in merito al loro rientro nella gara di domenica contro il Venezia. Queste le sue parole raccolte da Tutto Mercato Web:

“Vediamo, oggi quelli che sono rimasti a casa hanno fatto un lavoro ad Appiano. C’è fiducia ma non ci sono certezze”