Lautaro POLEMICO sul Pallone d’oro: “Mi aspettavo di più”

Autore di un gol storico contro l’Empoli, che lo ha reso il migliore marcatore straniero della storia dell’Inter, Lautaro Martinez ha commentato al termine della gara anche la classifica del Pallone d’oro, con tono polemico.

Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

“Oggi bella risposta al Napoli? Sì, perché l’Empoli è squadra tosta da affrontare, fisica. Abbiamo preparato la partita bene. Poi con l’uomo in più è più facile, ma devi vincere uguale. Importante non aver subito gol”

“Posso migliorare il settimo posto al Pallone d’oro? Si può migliorare. Sinceramente mi aspettavo di più. Io lavoro per l’Inter e l’Argentina, poi questo premi a volte non decidono in maniere giusta. Sono contento per quello faccio e di stare tornando in forma, dopo che sono arrivato in ritardo, dopo una stagione lunga con poco riposo. A volte la stanchezza di si fa sentire, ma lavoriamo tutti per stare al meglio e dare il massimo. Dobbiamo continuare”.