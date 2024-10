Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Empoli-Inter per commentare tutti gli argomenti caldi nel successo 3-0 della sua squadra, nella 10a giornata di Serie A.

Queste le sue parole:

“Risposta caratteriale? Sì, i ragazzi sono stati bravissimi. Non era semplice, avevamo visto cosa aveva fatto l’Empoli in casa, aveva preso un solo gol, con Juventus e Napoli aveva fatto grandi gare. Abbiamo fatto un primo tempo in cui siamo stati probabilmente poco rapidi a muovere il pallone, ho detto ai ragazzi che l’Empoli si sarebbe stancato alla lunga e così è stato. Un’ottima vittoria, la volevamo con tutte le nostre forze”.

“Siamo tutti soddisfatti per Lauti, io so bene cosa vuol dire fare gol per un attaccante. Per noi sarà sempre una soluzione, mai un problema. Quest’anno ha fatto sempre buone partite, poi un attaccante vive anche di momenti. L’ho tenuto dentro perché volevo prendesse questa soddisfazione perché la stava cercando. Sono contento per Davide che ha fatto i due gol e per tutta la squadra. Poi chiaramente le soddisfazioni personali vengono dopo quelle di squadra”.

“Palacios? E’ un giocatore giovane che è arrivato due mesi fa, si sta impegnando tantissimo. C’era tantissima soddisfazione nei ragazzi per questo suo esordio, lavora tantissimo e bene. Avrà un grande futuro, per ora deve capire e studiare dai compagni più esperti. Chiaramente ci darà soddisfazioni”.

“Risposta al Napoli? E’ una risposta a noi perché in questi due giorni e mezzo ero un misto dentro di me, vedere una partita come quella di domenica c’era qualcosa che non mi tornava. Per quello che abbiamo fatto avremmo meritato di più, ma il calcio è questo e probabilmente avremmo dovuto fare di più. La gestione delle forze è importante, stiamo giocando ad un ritmo elevatissimo con delle defezioni. Avevamo a casa gente importantissima e questo ci limita della rotazioni. In mezzo al campo in questo momento non avendo Asllani che questa sera è venuto per una piccola parte ma mia avevano detto di aspettare, stiamo giocando con tre centrocampisti, ora per fortuna abbiamo recuperato anche Zielinski”.