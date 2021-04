Prosegue la dinastia degli imperatori: il figlio di Adriano firma col Gremio

Grande gioia per l'ex campione dell'Inter

La dinastia degli imperatori del calcio continua e sembra promettere molto bene. Il figlio di Adriano, ex bomber incompiuto dell'Inter, Adriano Junior, ha infatti appena firmato un contratto con il Gremio, club della massima serie brasiliana. Il ragazzo non ha ancora mostrato l'enorme talento del padre, ma la speranza è che, qualora anche fosse minore, non si perda lungo il cammino per la gloria come successo all'ex idolo dei tifosi nerazzurri.