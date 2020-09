Protti: “La conferma di Conte farà volare l’Inter, lotterà per lo scudetto. Eriksen? Lo vedo male nel 3-5-2”

L’Inter ha iniziato il lavoro in vista della nuova stagione in arrivo. In attesa delle varie operazioni di mercato ancora de definire, Antonio Conte sperimenta gli undici ideali e un grosso punto di domanda riguarda Christian Eriksen. Del suo impiego e della stagione che verrà ha parlato Igor Protti, ex calciatore raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

ERIKSEN – “Le sue qualità sono indiscutibili, la sensazione che ho avuto è che non abbia il ritmo e l’intensità richiesti da Conte. Magari non ha la continuità fisica che vuole lui e l’allenatore gli chiederà di più. Sicuramente nel 3-5-2 la sua collocazione è complicata, così come in un 4-3-3. In un 4-2-3-1, invece, alle spalle della punta potrebbe esserci spazio per uno di fantasia come lui: è dato certo che i fantasisti in determinati periodi storici trovino difficoltà”.

FINALE DI EUROPA LEAGUE – “Intanto dico che il calcio senza tifosi non ha senso: speriamo di avere presto gli stadi pieni. Per me quella dell’Inter non è stata un’occasione sprecata: in una partita secca può succedere di vincere o perdere, e penso che non tutti credevano nelle loro possibilità di arrivare in finale, così come a inizio anno non pensavano avrebbero concluso a -1 dalla Juve. Per me hanno fatto un’ottima stagione. Rivedere la final eight, con gli stadi pieni, può davvero essere interessante”.

LOTTA SCUDETTO – “Secondo me se l’Inter se la gioca alla grande fino alla fine. Considero Conte tra i migliori, al di là che stia più o meno simpatico: io giudico su fatti e numeri, e lui ha dimostrato anche quest’anno di essere un grande allenatore. La sua conferma farà ripartire l’Inter da un livello più alto, non potranno far altro che migliorare”.

