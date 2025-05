Ansia PSG in vista della finale: FORFAIT di un titolare

Chiuso il capitolo Serie A, non senza qualche rammarico, è ora cominciato ufficialmente l’avvicinamento alla finale di Champions League. Sabato 31 maggio, l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain all’Allianz Arena. Da ieri sera, peraltro, anche i pensieri dei parigini sono focalizzati completamente sulla sfida di Monaco.

La squadra di Luis Enrique ha infatti giocato e vinto nettamente 3-0 la finale di Coppa di Francia. Una serata positiva con un unico neo: l’assenza di Kvicha Kvaratskhelia che ha dato forfait prima della gara con il Reims.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il georgiano sarebbe stato vittima di una forte emicrania e, nonostante fosse inizialmente annunciato come titolare, alla fine non si è accomodato nemmeno in panchina. Le sue condizioni andranno monitorate, sebbene la finale di Champions League non dovrebbe, al momento, essere a rischio.