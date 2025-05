L’Al-Hilal non molla Inzaghi: “Cosa serve per chiudere”

Dopo l’amarezza per il finale di campionato, l’Inter deve focalizzarsi totalmente sulla finale di Champions League contro il PSG. Il primo a essere concentrato sull’impegno di Monaco è Simone Inzaghi, che ha rimandato tutto i discorsi sul suo futuro a dopo la gara.

Lo conferma Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista, al tempo stesso, conferma come l’Al-Hilal non abbia mollato la presa per Inzaghi, che piace moltissimo. Gli arabi hanno fretta di chiudere il nuovo tecnico, ma per portare a termine la trattativa servono le giuste tempistiche.

Queste le sue parole:

“L’Al-Hilal non ha mai perso di vista l’allenatore dell’Inter per quanto riguarda la panchina. Si tratta di un nome che piace tantissimo, ci sono stati degli approcci, ma bisogna avere anche le tempistiche giuste per chiudere la trattativa. Oggi Inzaghi è concentrato sulla finale di Champions League e, dall’altra parte, l’Al-Hilal è assolutamente concentrato sul chiudere e annunciare il proprio allenatore. Bisogna capire se le tempistiche combaceranno, ma quello che ci risulta è che non hanno mollato la presa per Simone Inzaghi e nei prossimi giorni capiremo se faranno un altro tentativo concreto e aspettare Inzaghi o puntare su un altro allenatore”.