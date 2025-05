Assist Real per Nico Paz: “Marotta offre 30-35 milioni”

L’Inter è pronta già da settimane a un mercato movimentato, con diversi rinforzi pronti a rinnovare la rosa. Una volontà rafforzata dalla delusione Scudetto e che potrebbe dare nuova spinta per aclune operazioni. Tra queste potrebbe esserci la pista che porta a Nico Paz.

I nerazzurri non hanno abbandonato l’idea e, al contrario, sarebbero già pronti con un’offerta da 30-35 milioni di euro. Come riportato da calciomercato.it, però i nerazzurri farebbero il tifo per un suo ritorno al Real Madrid in un primo momento, visto il diritto di recompra a 9 milioni di euro.

Se rimanesse al Como, infatti, l’Inter sarebbe costretta a rinunciare quasi totalmente a Nico Paz. Al contrario, il club spagnolo potrebbe aprire a una cessione, vista la necessità di fare cassa per poter investire sul mercato. A quel punto, Marotta sarebbe già pronto con l’offerta, che potrebbe prevedere una nuova recompra a favore dei Blancos.