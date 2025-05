Quasi 50 milioni per Inzaghi: in Arabia sicuri del sì

Il futuro di Simone Inzaghi è diventato oggetto di dibattito negli ultimi giorni, a causa dell’interesse per il tecnico dall’Arabia Saudita, ma anche dalla Premier League, come vi avevamo riportato negli scorsi giorni qui su Passione Inter.

In particolare, è l’Al-Hilal che sembra fare sul serio, tanto che Orazio Accomando, giornalista di DAZN, parla oggi di un’offerta da 48 milioni per due stagioni. Al tempo stesso, viene specificato come Inzaghi prenderà una decisione solo dopo la finale di Champions League.

Molto più nette, invece, le voci che arrivano direttamente dall’Arabia Saudita. Secondo SSC, uno dei principali emittenti del paese, Inzaghi avrebbe già accettato l’offerta dell’Al-Hilal, con l’accordo che verrebbe finalizzato e comunicato subito dopo Inter-Paris Saint-Germain.

Le voci sul futuro di Inzaghi si fanno sempre più insistenti, ma come ribadito anche da Marotta prima di Como-Inter, la volontà sarebbe quella di proseguire insieme, con un incontro tra l’allenatore e il club che arriverà subito dopo la sfida di Monaco.