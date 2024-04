Quanto incassa l’Inter con la vittoria dello Scudetto

Ci siamo, dopo una stagione ampiamente dominata l’Inter ha appena conquistato aritmeticamente il ventesimo Scudetto della sua storia proprio nel derby contro il Milan grazie al successo per 1-2. Il primo titolo per Simone Inzaghi da allenatore, il secondo invece della società sotto la gestione Suning.

Una rivincita nei confronti di Antonio Conte che, dopo aver trionfato nel 2021, spaventato dalla situazione economico-finanziaria dell’Inter aveva deciso di andar via. Una dimostrazione di come un progetto possa risultare vincente anche con poche risorse, ma con tante idee a disposizione.

A proposito delle finanze del club, grazie ai sacrifici degli ultimi anni e ai tanti trofei sollevati con Inzaghi in panchina, la situazione si è decisamente rasserenata dalle parti di Viale della Liberazione. Con questo Scudetto, poi, le cose sono destinate a migliorare a vista d’occhio, a prescindere da quello che sarà il futuro di Suning alla guida della società.

Grazie alla vittoria del campionato, l’Inter incasserà complessivamente dai diritti televisivi per tutta la stagione 2023/24 circa 100 milioni di euro, 13 milioni di euro in più rispetto agli 87 dello scorso anno.

A questi, inoltre, andranno sommati ben 50 milioni di euro come ricavi minimi che verranno versati nelle casse del club nerazzurro per la sola partecipazione alla nuova Champions League 2024/25, oltre ai 50 milioni dalla Fifa come premio per aver centrato l’accesso al Mondiale per Club 2025 degli Stati Uniti.

Grazie allo Scudetto, l’Inter potrà attivare diversi bonus presenti sui principali accordi di sponsorizzazione stipulati. Da Paramount+ passando per U-Power e lo sponsor tecnico Nike: da contratto al termine della stagione dovranno riconoscere dei bonus economici al club nerazzurro per il raggiungimento di un traguardo sportivo così importante.