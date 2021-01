Social – Radu scalpita: presto “usurperà” il trono a Handanovic?

Ionut Radu, secondo portiere dell‘Inter, è a detta di molti il futuro della porta nerazzurra. Il ragazzo infatti si è distinto al Genoa, dimostrando di avere grandi doti e di essere pronto per un ruolo da titolare. Tuttavia l’ingombrante presenza di un numero uno come capitan Samir Handanovic non gli ha finora offerto spiragli per mettersi in mostra all’Inter.

Le recenti prestazioni del titolare sloveno però, sempre più insicuro e “bloccato”, potrebbero convincere Conte a concedere a Radu delle possibilità o a decidere di puntare definitivamente su di lui a partire dalla prossima stagione. A mantenere vive queste ipotesi ci ha pensato lo stesso calciatore, postando una foto sul proprio profilo Instagram con la semplice didascalia “Fede” e una clessidra. Che il suo tempo stia finalmente per arrivare?