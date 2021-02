Rafael Leao: “Inter? Nessun rammarico per aver scelto il Milan. Loro forti, noi puntiamo allo scudetto”

Dopo Kessie, anche Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha concesso un’intervista alla vigilia del derby in programma domani pomeriggio contro l’Inter.

Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: “E’ una partita difficile. Dovremo giocare con il cuore e con la testa giusta. Vogliamo difendere la nostra maglia, regalare una soddisfazione ai tifosi e offrire una bella prestazione. Metterò a disposizione della squadra il mio dribbling, i miei passaggi, tutto. Punto a dare il massimo e, se tecnicamente qualcosa non andrà bene, cercherò di compensare con il carattere, lo spirito di sacrificio e l’impegno”.

Lotta scudetto: “Noi puntiamo al massimo e parliamo anche di scudetto, ma non distraiamoci perché la stagione è lunga. Pensiamo a vincere un incontro alla volta e vedremo dove arriveremo. Volevamo restare primi, ma non facciamo drammi perché l’Inter ci ha sorpassati. Il campionato è lungo e l’importante è essere davanti alla fine. Adesso abbiamo di fronte un incontro importante e da approcciare con la testa giusta. Vogliamo vincere. Siamo il Milan e dobbiamo puntare a conquistare i tre punti in ogni gara. La nostra mentalità è scendere in campo sempre come se si giocasse una finale e ci comporteremo allo stesso modo nel derby. Pur avendo rispetto per i nostri avversari, intendiamo riscattare la sconfitta contro i nerazzurri in Coppa Italia. Saremo concentrati e decisi a mostrare il nostro calcio”.

Sensazioni e pronostico: “Sappiamo l’importanza di questo incontro, ma la stagione è ancora lunga e i punti in palio tanti. Non dobbiamo essere condizionati dalla pressione: meglio rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. Pronostico? Non si può dire chi è favorito: bisogna giocarlo e vedere come va. Noi non ascoltiamo quello che dicono gli altri”.

Il retroscena di mercato con l’Inter: “Ho scelto il Milan perché i dirigenti hanno parlato con me prima e ho sempre messo questo club in cima alla lista. Quando ti cerca il Milan non puoi dire di no. Sogno un gol nel derby, ma è più importante vincere. Se conquisteremo i tre punti, sarò facile anche se non segnerò”.

Gli avversari più temibili: “L’Inter ha tanti calciatori di qualità, la rispettiamo come squadra. Io però penso al Milan, non agli altri. Hakimi? E’ un difensore di grande qualità, capace di segnare. Bisogna fare attenzione. Ma Theo è uno molto forte”.

