Ranking UEFA, balzo in avanti dell’Inter: la nuova posizione

La vittoria di ieri dell’Inter a Rotterdam contro il Feyenoord ha permesso alla squadra di Inzaghi di guardare con fiducia al match di ritorno di questi ottavi di finale di Champions League perché il vantaggio di due reti aumenta la sicurezza dei nerazzurri in vista della seconda partita da giocare a San Siro.

Oltre ad essere una buona notizia per il passaggio del turno ora più in discesa, il successo in terra olandese ha permesso all’Inter anche di fare un balzo in avanti nel ranking UEFA che è stato aggiornato questa mattina dopo la conclusione della due giorni di gare d’andata negli ottavi di Champions League.

L’Inter infatti è adesso al sesto posto e ha superato la Roma di pochi punti (103.750 – 102.500). I giallorossi però scenderanno in campo questa sera in Europa League contro gli spagnoli dell’Athletic Club di Bilbao. A completare i primi posti del ranking UEFA ci sono in ordine dalla prima posizione: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool e PSG.