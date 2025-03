Youth League, che exploit dell’Inter: il SOGNO ora è più vicino

Non soltanto la prima squadra dell’Inter ma anche la formazione Primavera allenata da Andrea Zanchetta si sta rendendo protagonista di un fantastico cammino europeo. I giovani nerazzurri ieri hanno battuto il Bayern Monaco in una gara unica negli ottavi di finale di Youth League, disputata in casa dei tedeschi.

L’eliminazione dell’Inter ieri sembrava ad un passo perché la formazione bavarese è stata in vantaggio dal 20′ (quando Chavez ha segnato l’1-0) fino al 94′ quando la rete di Alexiou ha salvato i nerazzurri timbrando l’1-1 che ha allungato la partita ai calci di rigore.

Dal dischetto i nerazzurri sono stati perfetti e ne hanno segnati 5 su 5 con le firme di Berenbruch, Spinaccè, De Pieri, Zouin e Lavelli. Il Bayern invece ha sbagliato il quinto penalty proprio con Chavez, autore del gol nei minuti regolamentari e così l’Inter è volata ai quarti di finale della Youth League.

Adesso in data 1 aprile la squadra di Zanchetta andrà a giocare il quarto di finale contro il Trabzonspor per tenere ancora vivo il sogno vittoria finale di questo prestigioso torneo europeo di carattere giovanile. In semifinale l’Inter, se dovesse passare, incontrerà la vincente di Salisburgo-Olympiacos mentre in finale ci sarà una tra AZ e Manchester City oppure una tra Stoccarda e Barcellona.